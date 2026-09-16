Renzo Furlan est un ancien joueur italien de renom, devenu par la suite entraî­neur, notam­ment de Jasmine Paolini.

Interrogé par nos confrères italiens d’Ubitennis à propos du sacre d’Alexander Zverev à l’US Open, l’ancien 19e joueur mondial a confié avoir hâte de suivre cette fin de saison et, surtout, le duel qui s’annonce entre Zverev et Jannik Sinner pour la place de numéro 1 mondial.

« Bien sûr. À la Race, il compte déjà 700 points d’avance : si l’on consi­dère les résul­tats de cette saison, c’est donc lui qui est devant pour le moment. La bataille va durer jusqu’au bout, d’autant que l’on va main­te­nant jouer sur dur, puis en indoor, des condi­tions dans lesquelles Zverev s’exprime extrê­me­ment bien et où Jannik joue proba­ble­ment lui aussi son meilleur tennis. Cela va être très inté­res­sant » a déclaré l’Italien.