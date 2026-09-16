Renzo Furlan est un ancien joueur italien de renom, devenu par la suite entraîneur, notamment de Jasmine Paolini.
Interrogé par nos confrères italiens d’Ubitennis à propos du sacre d’Alexander Zverev à l’US Open, l’ancien 19e joueur mondial a confié avoir hâte de suivre cette fin de saison et, surtout, le duel qui s’annonce entre Zverev et Jannik Sinner pour la place de numéro 1 mondial.
« Bien sûr. À la Race, il compte déjà 700 points d’avance : si l’on considère les résultats de cette saison, c’est donc lui qui est devant pour le moment. La bataille va durer jusqu’au bout, d’autant que l’on va maintenant jouer sur dur, puis en indoor, des conditions dans lesquelles Zverev s’exprime extrêmement bien et où Jannik joue probablement lui aussi son meilleur tennis. Cela va être très intéressant » a déclaré l’Italien.
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 18:44