Jannik Sinner est souvent comparé à Novak Djokovic en raison de son style de jeu. Sa solidité exceptionnelle du fond du court, sa capacité à maintenir un rythme infernal tout au long des échanges et sa qualité de déplacement rappellent le meilleur Djokovic.
Mais pour certains observateurs, dont l’ancien n°19 mondial Renzo Furlan, l’Italien serait même une version 2.0 du Serbe, avec un jeu encore plus abouti.
La comparaison est d’autant plus frappante que leurs trajectoires se ressemblent. Avant même de fêter leur 25e anniversaire, les deux hommes ont le même nombre de titre sur le circuit principal (30).
Selon l’ancien joueur italien, aujourd’hui entraîneur de Luca Nardi, auteur de l’exploit d’éliminer Djokovic à Indian Wells en 2024, une différence majeure les distingue toutefois : les frappes de Jannik Sinner sont encore plus rapides que celles du Serbe au même âge.
« Sinner est un Djokovic 2.0. Je vois Jannik comme une version plus évoluée de Nole. Ils jouent de manière similaire, font beaucoup circuler la balle et ont tous les deux considérablement amélioré leur service au fil de leur carrière. Sinner est toutefois plus puissant, ses frappes sont plus rapides. Il possède deux qualités formidables : une palette technique désormais très riche, qui lui permet de produire un tennis exceptionnel, ainsi qu’une éthique de travail exemplaire. Jannik ne recule jamais devant un défi : il entre sur le court, essaie de nouvelles choses et, surtout, les assimile immédiatement » a déclaré l’ancien 19ème mondial.
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 08:41