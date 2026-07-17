Jannik Sinner est souvent comparé à Novak Djokovic en raison de son style de jeu. Sa soli­dité excep­tion­nelle du fond du court, sa capa­cité à main­tenir un rythme infernal tout au long des échanges et sa qualité de dépla­ce­ment rappellent le meilleur Djokovic.

Mais pour certains obser­va­teurs, dont l’an­cien n°19 mondial Renzo Furlan, l’Italien serait même une version 2.0 du Serbe, avec un jeu encore plus abouti.

La compa­raison est d’au­tant plus frap­pante que leurs trajec­toires se ressemblent. Avant même de fêter leur 25e anni­ver­saire, les deux hommes ont le même nombre de titre sur le circuit prin­cipal (30).

Selon l’an­cien joueur italien, aujourd’hui entraî­neur de Luca Nardi, auteur de l’ex­ploit d’éli­miner Djokovic à Indian Wells en 2024, une diffé­rence majeure les distingue toute­fois : les frappes de Jannik Sinner sont encore plus rapides que celles du Serbe au même âge.

« Sinner est un Djokovic 2.0. Je vois Jannik comme une version plus évoluée de Nole. Ils jouent de manière simi­laire, font beau­coup circuler la balle et ont tous les deux consi­dé­ra­ble­ment amélioré leur service au fil de leur carrière. Sinner est toute­fois plus puis­sant, ses frappes sont plus rapides. Il possède deux qualités formi­dables : une palette tech­nique désor­mais très riche, qui lui permet de produire un tennis excep­tionnel, ainsi qu’une éthique de travail exem­plaire. Jannik ne recule jamais devant un défi : il entre sur le court, essaie de nouvelles choses et, surtout, les assi­mile immé­dia­te­ment » a déclaré l’an­cien 19ème mondial.