Ancien 19e joueur mondial et désormais consultant pour la chaîne italienne, Sky, Renzo Furlan s’est dit impressionné par la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et par la rivalité qu’ils entretiennent.
Pour l’ancien quart de finale à Roland‐Garros, cette soif de progresser les mènera très loin.
« Avec Sinner, nous parlons d’un joueur qui est toujours prêt à se surpasser. C’est ce qu’on appelle la mentalité. Après Wimbledon, c’était au tour de l’Espagnol de prendre l’ascendant, et après l’US Open, celui de Jannik. Je suis certain qu’on le verra revanchard à Roland‐Garros, car c’est le seul Grand Chelem qui lui manque. Mais il fera tout son possible pour donner le meilleur de lui‐même partout. »
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 18:45