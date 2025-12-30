AccueilATPRenzo Furlan (ex-19e mondial) : "Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ne sont...
ATP

Renzo Furlan (ex‐19e mondial) : « Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ne sont jamais satis­faits, et lors­qu’ils perdent, ils placent la barre encore plus haut, se pour­sui­vant sans cesse »

Thomas S
Par Thomas S

-

156
Netto Atp finals 2025 Turino - 16/11/2025 -

Ancien 19e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour la chaîne italienne, Sky, Renzo Furlan s’est dit impres­sionné par la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et par la riva­lité qu’ils entretiennent. 

Pour l’an­cien quart de finale à Roland‐Garros, cette soif de progresser les mènera très loin. 

« Avec Sinner, nous parlons d’un joueur qui est toujours prêt à se surpasser. C’est ce qu’on appelle la menta­lité. Après Wimbledon, c’était au tour de l’Espagnol de prendre l’as­cen­dant, et après l’US Open, celui de Jannik. Je suis certain qu’on le verra revan­chard à Roland‐Garros, car c’est le seul Grand Chelem qui lui manque. Mais il fera tout son possible pour donner le meilleur de lui‐même partout. »

Publié le mardi 30 décembre 2025 à 18:45

Article précédent
Lorenzo Musetti : « À chaque fois que j’ai essayé d’at­teindre le niveau de Carlos Alcaraz, c’est ce qui s’est passé »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.