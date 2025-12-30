Ancien 19e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour la chaîne italienne, Sky, Renzo Furlan s’est dit impres­sionné par la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et par la riva­lité qu’ils entretiennent.

Pour l’an­cien quart de finale à Roland‐Garros, cette soif de progresser les mènera très loin.

« Avec Sinner, nous parlons d’un joueur qui est toujours prêt à se surpasser. C’est ce qu’on appelle la menta­lité. Après Wimbledon, c’était au tour de l’Espagnol de prendre l’as­cen­dant, et après l’US Open, celui de Jannik. Je suis certain qu’on le verra revan­chard à Roland‐Garros, car c’est le seul Grand Chelem qui lui manque. Mais il fera tout son possible pour donner le meilleur de lui‐même partout. »