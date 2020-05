L’ex-joueur italien qui avait atteint la 19ème place mondiale, a essayé de se projeter dans l’avenir pour savoir si la pépite Jannik Sinner état aussi prometteuse qu’on voulait bien le dire. Interrogé par nos confrères d’Ubitennis, il a donc livré son analyse : « L’exemple le plus frappant est Kyrgios, qui était le meilleur talent émergent, mais qui n’a pas encore percé et qui ne fait pas partie des meilleurs joueurs du monde si on regarde le classement. L’aspect gestion fait la différence et Sinner n’est pas Kyrgios. Il a le même talent mais une prédisposition mentale différente et une tête différente. C’est un garçon équilibré, solide et stable qui veut gagner et qui est déjà plus mature que ses 18 ans. Sinner est éduqué pour gagner, il ressent la conscience et la responsabilité de lui-même depuis qu’il a 13 ans. »