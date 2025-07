Ancien coach de Paolini, Renzo a été inter­rogé par nos confrères d’Ubitennis. Renzo s’est prononcé au sujet du poten­tiel de Jannik Sinner.

« Je consi­dère Sinner comme un Novak Djokovic 2.0, c’est mon avis. C’est une version bien plus évoluée d’Agassi et de Djokovic. Alcaraz comme lui ont tous deux envie de s’imiter, de progresser, et ils s’ob­servent beau­coup. Cela alimente leur riva­lité. En termes de ressources, ce sont eux qui en ont clai­re­ment plus que les autres. Ils semblent destinés, au moins dans les années à venir, à devenir les deux réfé­rences du tennis mondial. Mais le tennis réserve toujours des surprises ; quel­qu’un arri­vera toujours. Ce pour­rait même être un Musetti, au talent extra­or­di­naire, ou un Shelton. Quelque chose arrivera »