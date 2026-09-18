Ancien entraîneur de Francesca Schiavone et plus récemment de Jasmine Paolini (2020−2025), Renzo Furlan a acquis une crédibilité certaine auprès des observateurs de la petite balle jaune.
Interrogé par nos confrères d’Ubitennis, l’ancien 19e joueur mondial a commenté l’actualité tennistique. Après avoir annoncé une fin de saison palpitante entre Alexander Zverev et Jannik Sinner pour le trône de l’ATP, l’Italien a évoqué l’état de forme de Carlos Alcaraz. Pour le Transalpin, malgré l’élimination en quart de finale de l’US Open du septuple champion en Grand Chelem, il a assuré l’essentiel : une certitude sur son niveau. Le meilleur est à venir.
« C’était tout simplement incroyable, peut‐être le meilleur match de l’US Open. Une chose m’a fait réfléchir : à la fin, j’ai vu Alcaraz sourire beaucoup. Je pense que c’est une attitude intelligente, car cela implique de voir les choses dans leur ensemble. Une défaite peut être décevante, surtout si ton objectif est de remporter le tournoi. Mais tu as été absent pendant quatre mois et demi, tu arrives donc avec beaucoup d’incertitudes : mon poignet tiendra‐t‐il le coup ? Serai‐je prêt physiquement ? À mon avis, il n’a donné que des réponses positives, quel que soit le résultat contre Shelton ».
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 09:50