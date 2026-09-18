Ancien entraî­neur de Francesca Schiavone et plus récem­ment de Jasmine Paolini (2020−2025), Renzo Furlan a acquis une crédi­bi­lité certaine auprès des obser­va­teurs de la petite balle jaune.

Interrogé par nos confrères d’Ubitennis, l’an­cien 19e joueur mondial a commenté l’ac­tua­lité tennis­tique. Après avoir annoncé une fin de saison palpi­tante entre Alexander Zverev et Jannik Sinner pour le trône de l’ATP, l’Italien a évoqué l’état de forme de Carlos Alcaraz. Pour le Transalpin, malgré l’éli­mi­na­tion en quart de finale de l’US Open du septuple cham­pion en Grand Chelem, il a assuré l’es­sen­tiel : une certi­tude sur son niveau. Le meilleur est à venir.

« C’était tout simple­ment incroyable, peut‐être le meilleur match de l’US Open. Une chose m’a fait réflé­chir : à la fin, j’ai vu Alcaraz sourire beau­coup. Je pense que c’est une atti­tude intel­li­gente, car cela implique de voir les choses dans leur ensemble. Une défaite peut être déce­vante, surtout si ton objectif est de remporter le tournoi. Mais tu as été absent pendant quatre mois et demi, tu arrives donc avec beau­coup d’incertitudes : mon poignet tiendra‐t‐il le coup ? Serai‐je prêt physi­que­ment ? À mon avis, il n’a donné que des réponses posi­tives, quel que soit le résultat contre Shelton ».