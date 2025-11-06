« Je fais le break et vous restez assis putain ». Voici ce qu’avait lâché Jannik Sinner à son clan lors de son duel face à Ben Shelton en quarts de finale du Rolex Paris Masters.
Présent ce jeudi lors d’un évènement marketing au Nike store de Turin aux côtés de ses deux entraîneurs, Darren Cahill et Simone Vagnozzi, l’Italien a été interrogé sur ce petit incident assez rarissime venant de lui.
Et le coach australien a directement plaidé coupable. Extraits.
Jannik and Darren talked about the ‘little fight’ they had in Paris at Nike store today ❤️— jannik files (@jannik_files) November 6, 2025
Darren Cahill : “It’s my fault.”
Jannik Sinner : “No it isn’t.”
Darren Cahill : “Yes, it is. Us coaches need to understand when it’s the right moment, no one is perfect.” pic.twitter.com/oxnzVPlyFL
Darren Cahill : « En fait, c’est ma faute.
Jannik Sinner : Non, ce n’est pas vrai.
Darren Cahill : Si, c’est vrai, parce que nous, les entraîneurs, devons comprendre quand c’est le bon moment. Personne n’est parfait, c’est un joueur de tennis qui essaie de nouvelles choses, nous en tirons des leçons et nous essayons de nous améliorer. »
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 17:48