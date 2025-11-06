« Je fais le break et vous restez assis putain ». Voici ce qu’a­vait lâché Jannik Sinner à son clan lors de son duel face à Ben Shelton en quarts de finale du Rolex Paris Masters.

Présent ce jeudi lors d’un évène­ment marke­ting au Nike store de Turin aux côtés de ses deux entraî­neurs, Darren Cahill et Simone Vagnozzi, l’Italien a été inter­rogé sur ce petit inci­dent assez raris­sime venant de lui.

Et le coach austra­lien a direc­te­ment plaidé coupable. Extraits.

Jannik and Darren talked about the ‘little fight’ they had in Paris at Nike store today ❤️



Darren Cahill : “It’s my fault.”



Jannik Sinner : “No it isn’t.”



Darren Cahill : “Yes, it is. Us coaches need to unders­tand when it’s the right moment, no one is perfect.” pic.twitter.com/oxnzVPlyFL — jannik files (@jannik_files) November 6, 2025

Darren Cahill : « En fait, c’est ma faute.

Jannik Sinner : Non, ce n’est pas vrai.

Darren Cahill : Si, c’est vrai, parce que nous, les entraî­neurs, devons comprendre quand c’est le bon moment. Personne n’est parfait, c’est un joueur de tennis qui essaie de nouvelles choses, nous en tirons des leçons et nous essayons de nous améliorer. »