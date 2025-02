Alors que plusieurs obser­va­teurs parlaient d’un délai de guérison de deux mois pour Novak Djokovic, blessé et contraint à l’abandon contre Alexander Zverev en demi‐finales de l’Open d’Australie, le média Sportal annonce que le Serbe fera son retour à l’en­traî­ne­ment dans les prochains jours.

Victime d’une déchi­rure aux ischio‐jambiers, l’homme aux 24 titres aurait récu­péré beau­coup plus vite que prévu et pour­rait même parti­ciper à l’ATP 500 de Doha, sur lequel il est inscrit du 17 au 22 février !

« La bonne nouvelle était que la déchi­rure de Nole n’était pas aussi grave que celle d’il y a deux ans, et il a fallu moins de temps pour la soigner », explique encore Sportal.

