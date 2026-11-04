Un premier pas vers la prési­dence du Real Madrid ?

Deux ans après avoir mis un terme à sa légen­daire carrière, Rafael Nadal a accepté un poste… dans le foot­ball, l’une de ses autres passions.

L’Espagnol intègre en effet le conseil d’administration de son club de cœur.

« Je tiens à remer­cier le président Florentino Pérez et le conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de m’avoir proposé de faire partie du conseil d’ad­mi­nis­tra­tion du Real Madrid. J’ai accepté cette propo­si­tion avec beau­coup d’en­thou­siasme, l’envie d’ap­prendre et celle d’ap­porter tout ce que je peux », a réagi l’homme aux 14 Roland‐Garros après que le Real Madrid ait publié un communiqué.

Quiero agra­decer al presi­dente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid.



He acep­tado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda.



🤍🤍🤍 https://t.co/HgLCmWjOPq pic.twitter.com/cFBQnUVW6j — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 4, 2026

Une nouvelle qui va peut‐être éloigné Rafa du monde du tennis.