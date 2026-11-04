Un premier pas vers la présidence du Real Madrid ?
Deux ans après avoir mis un terme à sa légendaire carrière, Rafael Nadal a accepté un poste… dans le football, l’une de ses autres passions.
L’Espagnol intègre en effet le conseil d’administration de son club de cœur.
« Je tiens à remercier le président Florentino Pérez et le conseil d’administration de m’avoir proposé de faire partie du conseil d’administration du Real Madrid. J’ai accepté cette proposition avec beaucoup d’enthousiasme, l’envie d’apprendre et celle d’apporter tout ce que je peux », a réagi l’homme aux 14 Roland‐Garros après que le Real Madrid ait publié un communiqué.
Une nouvelle qui va peut‐être éloigné Rafa du monde du tennis.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.