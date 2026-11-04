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Retraité depuis deux ans, Rafael Nadal accepte un poste impor­tant : « J’ai envie d’ap­porter tout ce que je peux »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 01�22026

Un premier pas vers la prési­dence du Real Madrid ?

Deux ans après avoir mis un terme à sa légen­daire carrière, Rafael Nadal a accepté un poste… dans le foot­ball, l’une de ses autres passions.

L’Espagnol intègre en effet le conseil d’administration de son club de cœur. 

« Je tiens à remer­cier le président Florentino Pérez et le conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de m’avoir proposé de faire partie du conseil d’ad­mi­nis­tra­tion du Real Madrid. J’ai accepté cette propo­si­tion avec beau­coup d’en­thou­siasme, l’envie d’ap­prendre et celle d’ap­porter tout ce que je peux », a réagi l’homme aux 14 Roland‐Garros après que le Real Madrid ait publié un communiqué.

Une nouvelle qui va peut‐être éloigné Rafa du monde du tennis.

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 14:37

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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