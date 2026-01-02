Le 19 décembre dernier, Stan Wawrinka annonçait que cette saison 2026 serait son dernier tour de piste sur l’ATP Tour. Auréolé de trois titres du Grand Chelem en plaine ère du Big Three, « Stanimal » aura accompli une brillante carrière.
En marge de la United Cup, le Suisse a été interrogé sur ce sujet. Visiblement, il ne faudra pas compter sur l’ancien numéro trois mondial pour faire de la figuration sur le circuit.
« J’ai toujours été passionné par ce sport. J’aime beaucoup être en tournée, voyager, jouer devant tout ce public venu du monde entier. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai continué à jouer pendant si longtemps. C’est pour jouer devant les fans. C’est incroyable, mais comme je l’ai dit, j’ai annoncé que cette année serait ma dernière, mais il me reste encore une année complète de tennis. Il y a beaucoup de tournois à jouer. Oui, j’espère pouvoir en profiter et obtenir de bons résultats », a précisé « Stan The Man », dans des propos rapportés par Punto de Break.
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 14:15