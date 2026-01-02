Le 19 décembre dernier, Stan Wawrinka annon­çait que cette saison 2026 serait son dernier tour de piste sur l’ATP Tour. Auréolé de trois titres du Grand Chelem en plaine ère du Big Three, « Stanimal » aura accompli une brillante carrière.

En marge de la United Cup, le Suisse a été inter­rogé sur ce sujet. Visiblement, il ne faudra pas compter sur l’an­cien numéro trois mondial pour faire de la figu­ra­tion sur le circuit.

« J’ai toujours été passionné par ce sport. J’aime beau­coup être en tournée, voyager, jouer devant tout ce public venu du monde entier. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai continué à jouer pendant si long­temps. C’est pour jouer devant les fans. C’est incroyable, mais comme je l’ai dit, j’ai annoncé que cette année serait ma dernière, mais il me reste encore une année complète de tennis. Il y a beau­coup de tour­nois à jouer. Oui, j’es­père pouvoir en profiter et obtenir de bons résul­tats », a précisé « Stan The Man », dans des propos rapportés par Punto de Break.