Benoit connait le tennis mais aussi ce qu’il s’y passe en coulisses. C’est pour cela que notre confrère parle du « couarge » de Jo qui « ose atta­quer » celui qui est l’un des « papes » du tennis moderne. C’est d’ailleurs la première fois qu’un joueur de ce calibre s’ex­prime publi­que­ment pour remettre à se place l’an­cien entrai­neur de Serena Williams.

Rhooo, Tsonga qui ose atta­quer Mouratoglou : « Tu resteras juste le coach. Tu n’auras jamais ressenti ce que c’est d’être un joueur de tennis, de rentrer dans l’arène. Tu n’es pas le mieux placé pour me donner des leçons sur le haut niveau. »



Ça va pas lui plaire à l'égo ⬇️

Benoit prend le passage où Tsonga parle de haut‐niveau, un passage où le Français explique sans le dire que Patrick est un entrai­neur mais qui n’a pas selon lui fait toutes ses preuves dans le haut‐niveau. Une attaque sèche du Tricolore qui oublie au passage les titres que Patrick a « obtenu » quand il s’oc­cu­pait de Serena.