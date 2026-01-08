Benoit connait le tennis mais aussi ce qu’il s’y passe en coulisses. C’est pour cela que notre confrère parle du « couarge » de Jo qui « ose attaquer » celui qui est l’un des « papes » du tennis moderne. C’est d’ailleurs la première fois qu’un joueur de ce calibre s’exprime publiquement pour remettre à se place l’ancien entraineur de Serena Williams.
Rhooo, Tsonga qui ose attaquer Mouratoglou : « Tu resteras juste le coach. Tu n’auras jamais ressenti ce que c’est d’être un joueur de tennis, de rentrer dans l’arène. Tu n’es pas le mieux placé pour me donner des leçons sur le haut niveau. »— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) January 7, 2026
Benoit prend le passage où Tsonga parle de haut‐niveau, un passage où le Français explique sans le dire que Patrick est un entraineur mais qui n’a pas selon lui fait toutes ses preuves dans le haut‐niveau. Une attaque sèche du Tricolore qui oublie au passage les titres que Patrick a « obtenu » quand il s’occupait de Serena.
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 09:45