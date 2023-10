Jannik Sinner met tout en place pour devenir un grand joueur qui va peser dans l’his­toire du tennis.

A côté d’un team clas­sique déjà très étoffé, il s’est aussi adjoint les services d’un psycho­logue du sport de haut‐nveau puis­qu’il travaille notam­ment pour les pilotes de formule un comme nous l’ex­plique nos confrères d’Eurosport.

« Grâce à une étude réalisée par deux poin­tures en neuros­cience de l’Université de Pise, les profes­seurs Pietro Pietrini et Emiliano Ricciardi, nous avons compris ce qui diffé­rencie un cador dans sa disci­pline d’un athlète normal au niveau. Au tennis, comme en Formule 1, la perfor­mance dépend plus du cerveau que des muscles : une fois que le corps est entraîné, c’est surtout une ques­tion de tête. On dit ‘mens sana in corpore sano’ (« un esprit sain dans un corps sain », NDLR), mais l’in­verse est aussi vrai »