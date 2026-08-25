Récemment interrogé par le Corriere dello Sport, la légende du coaching italien, Riccardo Piatti, a donné son avis sur les nombreuses blessures des meilleurs joueurs du circuit, dont Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
Et pour l’ancien entraîneur de Novak Djokovic, le calendrier est forcément en cause.
« À quoi sont dues les blessures de joueurs comme Sinner, Alcaraz et Musetti ? Je pense qu’il y a un lien avec la préparation qui doit nécessairement être différente de celle de l’époque d’Adriano Panatta ou de Renzo Furlan. Il faut être prudent et faire des choix précis. Il n’est plus possible de jouer toute l’année, le corps et l’esprit ont besoin de respirer. Si l’on en fait trop, les blessures font leur apparition et vous stoppent net. L’attention médiatique a augmenté de manière démesurée, il y a beaucoup d’argent en jeu, donc les directeurs de tournois et les sponsors veulent voir les meilleurs joueurs en action. Cependant, si ces champions veulent prolonger leur carrière, ils doivent trouver un équilibre sain, sinon l’usure et l’épuisement risquent de les éloigner de ce sport bien plus tôt que prévu. »
Publié le mardi 25 août 2026 à 14:14