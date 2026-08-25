Récemment inter­rogé par le Corriere dello Sport, la légende du coaching italien, Riccardo Piatti, a donné son avis sur les nombreuses bles­sures des meilleurs joueurs du circuit, dont Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Et pour l’ancien entraî­neur de Novak Djokovic, le calen­drier est forcé­ment en cause.

« À quoi sont dues les bles­sures de joueurs comme Sinner, Alcaraz et Musetti ? Je pense qu’il y a un lien avec la prépa­ra­tion qui doit néces­sai­re­ment être diffé­rente de celle de l’époque d’Adriano Panatta ou de Renzo Furlan. Il faut être prudent et faire des choix précis. Il n’est plus possible de jouer toute l’année, le corps et l’esprit ont besoin de respirer. Si l’on en fait trop, les bles­sures font leur appa­ri­tion et vous stoppent net. L’attention média­tique a augmenté de manière déme­surée, il y a beau­coup d’argent en jeu, donc les direc­teurs de tour­nois et les spon­sors veulent voir les meilleurs joueurs en action. Cependant, si ces cham­pions veulent prolonger leur carrière, ils doivent trouver un équi­libre sain, sinon l’usure et l’épuisement risquent de les éloi­gner de ce sport bien plus tôt que prévu. »