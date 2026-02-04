Ancien entraî­neur de Novak Djokovic et Jannik Sinner, Riccardo Piatti a accordé une inter­view à L’Equipe dans laquelle il est notam­ment revenu sur la victoire du Serbe contre le numéro 2 mondial en demi‐finales de l’Open d’Australie vendredi dernier.

« Ce qui est amusant, c’est que j’ai travaillé avec les deux à peu près au même âge (à 18–19 ans pour Djokovic, de 13 à 20 ans pour Sinner), que je m’étais concentré pour chacun sur la tech­nique, la tactique, le physique et le mental, bien sûr, et que mon idée, quand j’ai entraîné Jannik, c’était de me dire, tout en connais­sant la carrière de Novak, qu’il allait pouvoir le battre. Je me suis concentré sur l’ob­jectif de le rendre meilleur que Novak, et ce qu’on a vu vendredi en demi‐finales, je pense que ça a surtout été une victoire à l’ex­pé­rience. Jannik a eu ses occa­sions, Novak a très très bien joué, et j’en conclus que Jannik a encore besoin de plus de matches impor­tants comme celui‐là. Mais il lui reste telle­ment d’an­nées pour en emma­ga­siner et gagner de grandes choses… »

Novak Djokovic a ensuite manqué l’oc­ca­sion de remporter un 25e titre du Grand Chelem en s’in­cli­nant contre Carlos Alcaraz en finale dimanche.