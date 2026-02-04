Ancien entraîneur de Novak Djokovic et Jannik Sinner, Riccardo Piatti a accordé une interview à L’Equipe dans laquelle il est notamment revenu sur la victoire du Serbe contre le numéro 2 mondial en demi‐finales de l’Open d’Australie vendredi dernier.
« Ce qui est amusant, c’est que j’ai travaillé avec les deux à peu près au même âge (à 18–19 ans pour Djokovic, de 13 à 20 ans pour Sinner), que je m’étais concentré pour chacun sur la technique, la tactique, le physique et le mental, bien sûr, et que mon idée, quand j’ai entraîné Jannik, c’était de me dire, tout en connaissant la carrière de Novak, qu’il allait pouvoir le battre. Je me suis concentré sur l’objectif de le rendre meilleur que Novak, et ce qu’on a vu vendredi en demi‐finales, je pense que ça a surtout été une victoire à l’expérience. Jannik a eu ses occasions, Novak a très très bien joué, et j’en conclus que Jannik a encore besoin de plus de matches importants comme celui‐là. Mais il lui reste tellement d’années pour en emmagasiner et gagner de grandes choses… »
Novak Djokovic a ensuite manqué l’occasion de remporter un 25e titre du Grand Chelem en s’inclinant contre Carlos Alcaraz en finale dimanche.
Publié le mercredi 4 février 2026 à 15:47