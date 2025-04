Récemment inter­viewé par le quoti­dien italien, le Corriere della Sera, Riccardo Piatti, forma­teur de Jannik Sinner et ancien coach de Novak Djokovic ou encore Richard Gasquet, a forcé­ment été inter­rogé sur la suspen­sion de l’ac­tuel numéro 1 mondial.

Et selon lui, Jannik ne fera pas la même erreur que le Français lorsque ce dernier avait été suspendu deux mois et demi suite à contrôle positif à la cocaïne en 2009.

« Jannik sera très fort tout de suite. Je crois vrai­ment qu’il peut faire le Grand Chelem cette année. La suspen­sion a prolongé sa vie : il arri­vera à la fin de la saison frais et dispos. On joue trop, menta­le­ment on ne s’ar­rête jamais. Il reviendra plein d’énergie et motivé, comme il l’a toujours été. Pendant la pandémie (Covid), beau­coup en ont profité pour ne pas s’en­traîner, Gasquet dans pendant sa suspen­sion pour dopage a pris huit kilos, Jannik n’en prendre pas un seul, il sait parfai­te­ment où il veut aller. »