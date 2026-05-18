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Riccardo Piatti, ancien coach de Jannik Sinner : « Je ne voulais pas lui imposer de devenir numéro 1 mondial, mais dans ma tête, je pensais à des joueurs comme Federer, Nadal et Djokovic, qui marquent l’his­toire du tennis »

Par
Thomas S
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Le pedi­gree de Riccardo Piatti parle pour lui. Ancien entraî­neur d’Ivan Ljubicic, Milos Raonic, Novak Djokovic, Maria Sharapova et Jannik Sinner, le tech­ni­cien italien est une réfé­rence absolue dans son domaine. 

Après avoir amené l’ac­tuel numéro 1 mondial dans le Top 10, ce dernier a fait le choix de prendre une autre route avec Simone Vagnozzi et Darren Cahiil. Loin d’être amer, Piatti a été inter­rogé par Eurosport Italie après le sacre de Jannik sur le Masters 1000 de Rome. Et à l’écouter, il a toujours vu en Sinner un joueur de classe mondiale. Extraits. 

Si on regarde dans 15 à 20 ans, lequel des deux entre Sinner et Alcaraz aura remporté le plus de tour­nois du Grand Chelem et passé le plus de semaines à la première place ?
J’en plai­san­tais avec Jannik. J’avais déjà suivi des joueurs qui étaient classés troi­sièmes mondiaux, comme Raonic et Ljubicic. Je ne voulais donc pas perdre de temps, je ne voulais pas lui imposer de devenir numéro 2 ou numéro 1, mais dans ma tête, je pensais au « 0 ». Le « 0 », ce sont ces joueurs comme Nole, Rafa et Roger, qui marquent l’histoire du tennis. J’espère que lui et Alcaraz marque­ront tous les deux l’histoire. Ils ont la possi­bi­lité d’y entrer et de remporter 15, 20 titres du Grand Chelem. Et qu’est-ce que cela signifie ? Il y aura des matchs, des finales que nous appré­cie­rons, comme à Paris, comme à Wimbledon. C’est la beauté de ce sport.

Publié le lundi 18 mai 2026 à 16:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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