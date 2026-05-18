Le pedigree de Riccardo Piatti parle pour lui. Ancien entraîneur d’Ivan Ljubicic, Milos Raonic, Novak Djokovic, Maria Sharapova et Jannik Sinner, le technicien italien est une référence absolue dans son domaine.
Après avoir amené l’actuel numéro 1 mondial dans le Top 10, ce dernier a fait le choix de prendre une autre route avec Simone Vagnozzi et Darren Cahiil. Loin d’être amer, Piatti a été interrogé par Eurosport Italie après le sacre de Jannik sur le Masters 1000 de Rome. Et à l’écouter, il a toujours vu en Sinner un joueur de classe mondiale. Extraits.
Si on regarde dans 15 à 20 ans, lequel des deux entre Sinner et Alcaraz aura remporté le plus de tournois du Grand Chelem et passé le plus de semaines à la première place ?
J’en plaisantais avec Jannik. J’avais déjà suivi des joueurs qui étaient classés troisièmes mondiaux, comme Raonic et Ljubicic. Je ne voulais donc pas perdre de temps, je ne voulais pas lui imposer de devenir numéro 2 ou numéro 1, mais dans ma tête, je pensais au « 0 ». Le « 0 », ce sont ces joueurs comme Nole, Rafa et Roger, qui marquent l’histoire du tennis. J’espère que lui et Alcaraz marqueront tous les deux l’histoire. Ils ont la possibilité d’y entrer et de remporter 15, 20 titres du Grand Chelem. Et qu’est-ce que cela signifie ? Il y aura des matchs, des finales que nous apprécierons, comme à Paris, comme à Wimbledon. C’est la beauté de ce sport.
Publié le lundi 18 mai 2026 à 16:36