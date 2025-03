Remplacé par Simone Vagnozzi et Darren Cahill aux côtés de Jannik Sinner, Riccardo Piatti est revenu lors d’une inter­view accordée à Tennis Majors sur sa colla­bo­ra­tion de huit ans avec l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« Nous avions une idée très claire de ce qu’il fallait faire. En 2021, il était classé 9e mondial, mais je lui ai quand même expliqué que pendant cette période, peu importe s’il faisait beau­coup d’er­reurs car à chaque match qu’il va perdre, l’im­por­tant serait de ne pas perdre à nouveau de la même manière. Cela faisait partie de son éduca­tion. Quand il a commencé à jouer sur le circuit prin­cipal je lui ai dit qu’a­près 150 matchs, il serait dans le Top 10, et il était numéro 9 à Vienne après 139 matchs. Et après, je lui ai dit qu’il fallait encore 100 matchs pour gagner un titre du Grand Chelem. Et puis, bien sûr, il a gagné. Il a toujours eu le poten­tiel pour le faire. »