Invité à se prononcer sur la dernière géné­ra­tion de talents incarnée par Joao Fonseca et Jakub Mensik, Riccardo Piatti, qui connaît plutôt bien le très haut niveau pour avoir notam­ment coaché Ljubicic, Djokovic et Sinner, a expliqué qu’il fallait du temps avant de comparer les deux derniers.

« J’ai dit à Jannik qu’il devait jouer 150 matchs avant d’as­pirer à un vrai bon au clas­se­ment. Il était pressé : il était 139e et il est devenu numéro 9 mondial. Laissons du temps à Fonseca, il n’a joué que 33 matchs ATP, parlons‐en quand il atteindra 80 matchs. Mensik en a joué 69 et a déjà gagné Miami. Je le trouve inté­res­sant, même dans son cas, reparlons‐en dans 60⁄ 70 matchs. Je ne connais pas la moti­va­tion de ces jeunes talents, mais je connais­sais bien celle Jannik. Il me rappe­lait beau­coup Novak Djokovic. Ils ont la même arro­gance compé­ti­tive à la limite de la méchanceté. »