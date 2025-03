Considéré comme l’un des meilleurs forma­teurs et entraî­neurs du monde, Riccardo Piatti s’est longue­ment exprimé chez nos confrères de Tennis Majors. Ancien coach de Novak Djokovic, Jannik Sinner mais aussi Ivan Ljubicic et Milos Raonic, l’Italien a évoqué les simi­li­tudes entre les deux premiers.

« Ils sont très diffé­rents mais aussi très simi­laires d’une certaine manière. Je pense que Jannik est plus fort que Novak aujourd’hui parce qu’il est plus jeune. Parfois, j’ou­blie comment était Novak quand il était plus jeune, mais ce qui est clair, c’est qu’il a traversé beau­coup de situa­tions diffi­ciles avec Roger et Rafa en face de lui. Mais oui, menta­le­ment, ils sont tous les deux très forts. Et quand je parle d’un mental fort, je veux dire qu’ils sont tous les deux très clairs sur ce qu’ils doivent faire. Ils comprennent immé­dia­te­ment ce qu’il faut faire et ils le font. »