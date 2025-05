L’ère du Big Three est une, si ce n’est la plus grande hégé­monie dans le monde du sport. À en croire Riccardo Piatti, ancien entraî­neur de Jannik Sinner, un joueur auquel personne ne pense spon­ta­né­ment, aurait pu gêner Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Il estime que Milos Raonic avait les armes pour faire jeu égal sur certains matchs. Pas épargné par les bles­sures depuis 2017, le Canadien n’a pu proposer un haut niveau sur la durée.

« J’aime beau­coup Milos [Raonic]. Quand je l’ai vu, alors que j’en­traî­nais Richard Gasquet, quand il est arrivé et qu’il a commencé à gagner, j’ai dit que ce gars pouvait battre les meilleurs. À cette époque, les meilleurs étaient Roger [Federer], Rafael [Nadal] et Novak [Djokovic]. Il a un jeu complè­te­ment diffé­rent du leur, mais il peut poten­tiel­le­ment les détruire avec son service et son coup droit. Milos est très intel­li­gent. Je me suis dit que si j’avais un jour l’oc­ca­sion de l’en­traîner, l’ob­jectif, bien sûr, pour moi, était d’être numéro un. Je n’ai pas eu de chance parce qu’il est devenu numéro trois mondial, nous avons travaillé ensemble pendant un certain temps, mais il était toujours blessé. Il est diffi­cile de travailler pendant deux ou trois ans de la même manière, d’être constant », a commenté l’Italien, sur les ondes de Tennis Channel.