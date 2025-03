Interrogé sur la réus­site actuelle du tennis italien, Riccardo Piatti, inter­rogé par nos confrères de Tennis Majors, a expliqué qu’il n’y avait pas de hasard si les objec­tifs sont clai­re­ment affi­chés et le projet cohérent.

« On est surpris quand Roger Federer et Martina Hingis gagnent, alors qu’ils sont Suisses. J’ai travaillé avec la Fédération italienne dans le passé, et comme la France, ils avaient beau­coup de clubs. Mais à un moment donné, il faut se fixer des objec­tifs : devenir numéro 1 mondial, gagner un titre du Grand Chelem, une médaille aux Jeux Olympiques, être dans le Top 10, gagner la Coupe Davis ou la BJK Cup. Ce sont les objec­tifs qu’une fédé­ra­tion doit avoir. Et puis ce que la Fédération italienne a très bien fait, c’est de travailler avec les tour­nois pour donner une chance à tous les joueurs italiens de concourir chez eux et pour que les entraî­neurs commencent à comprendre qu’il était impos­sible qu’un joueur né en France, en Suisse, en Autriche comme Thomas Muster ou en Croatie comme Ivan Ljubicic ou Goran Ivanisevic puisse y arriver, mais pas les Italiens. Le succès italien n’est donc pas une surprise aujourd’hui. C’est le fait que cela n’ait plus eu lieu qui a été un problème. Maintenant, ils peuvent à nouveau riva­liser avec les autres pays euro­péens qui sont très bons. Mais main­te­nant, on parle de l’Italie parce que nous avons beau­coup de joueurs, c’est sûr, et aussi parce que nous avons Sinner. Mais si on enlève Sinner, alors nous avons le même niveau que la France. Pour l’ins­tant, il ne manque à la France qu’un Sinner. »