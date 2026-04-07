Référence immanquable en termes de coaching, Riccardo Piatti, qui a notamment entraîné Novak Djokovic, Maria Sharapova ou encore Jannik Sinner, s’est récemment exprimé chez nos confrères de la presse italienne.
Et après avoir désigné le seul joueur capable de rivaliser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sur terre battue et s’être montré particulièrement honnête concernant le dernier achat de luxe de Carlos Alcaraz, le technicien transalpin a eu des mots assez forts concernant Joao Fonseca et sa volonté de rivaliser avec les deux monstres du circuit.
« J’aime bien Fonseca, mais je ne le connais pas : je ne sais pas ce qu’il a en tête. Je raisonne toujours avec les chiffres : Fonseca ne joue pas beaucoup, il a disputé 70 à 80 matchs ATP, j’aimerais le voir s’investir à fond pendant une saison. Quand il aura disputé 150 matchs, on en reparlera. Aux États‐Unis, il a affronté à la fois Alcaraz et Sinner : a‑t‐il compris ce qui lui manque pour gagner ? Ça ne devrait pas le laisser dormir la nuit…. »
Publié le mardi 7 avril 2026 à 19:26