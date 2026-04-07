Référence imman­quable en termes de coaching, Riccardo Piatti, qui a notam­ment entraîné Novak Djokovic, Maria Sharapova ou encore Jannik Sinner, s’est récem­ment exprimé chez nos confrères de la presse italienne.

Et après avoir désigné le seul joueur capable de riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sur terre battue et s’être montré parti­cu­liè­re­ment honnête concer­nant le dernier achat de luxe de Carlos Alcaraz, le tech­ni­cien trans­alpin a eu des mots assez forts concer­nant Joao Fonseca et sa volonté de riva­liser avec les deux monstres du circuit.

« J’aime bien Fonseca, mais je ne le connais pas : je ne sais pas ce qu’il a en tête. Je raisonne toujours avec les chiffres : Fonseca ne joue pas beau­coup, il a disputé 70 à 80 matchs ATP, j’aimerais le voir s’investir à fond pendant une saison. Quand il aura disputé 150 matchs, on en repar­lera. Aux États‐Unis, il a affronté à la fois Alcaraz et Sinner : a‑t‐il compris ce qui lui manque pour gagner ? Ça ne devrait pas le laisser dormir la nuit…. »