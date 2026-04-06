Récemment inter­rogé par le quoti­dien italien, le Corriere della Sera, Riccardo Piatti a abordé de nombreux sujets et, comme d’hai­tude, sans langue de bois.

Et après s’être montré très honnête avec Carlos Alcaraz concer­nant le récent achat de luxe de ce dernier et avoir désigné le succes­seur idéal de Darren Cahill pour accom­pa­gner Jannik Sinner, l’an­cien entraî­neur de ce dernier a cette fois évoqué le saison de terre battue et la domi­na­tion du duo Alcaraz‐Sinner.

Et pour le tech­ni­cien italien, il n’y a qu’un seul joueur capable de riva­liser avec eux : Alexander Zverev, à qui il a d’ailleurs donné un petit conseil.

« Alcaraz et Sinner sont d’un niveau supé­rieur aux autres : il leur suffit de peu de temps pour s’adapter. Alcaraz s’adapte plus faci­le­ment à la terre battue rouge, tandis que Jannik pour­rait avoir besoin de plus de temps. Nous avons vu Alcaraz démarrer à plein régime, c’est main­te­nant Jannik qui tourne à plein régime. Ils ont tous deux Paris en ligne de mire : celui qui y arri­vera le mieux l’emportera. Voyons comment Alcaraz va se remettre dans le droit chemin – et il le fera – et comment Sinner va gérer la prépa­ra­tion : son objectif est de remporter Roland‐Garros et, en chemin, Rome. Pour moi, le seul qui puisse inquiéter ces deux‐là sur terre battue, c’est Zverev. C’est un grand travailleur, mais il ne change jamais de point de vue : son père comme coach, ça lui convient, mais s’adjoindre les services d’un entraî­neur qui lui dirait quelque chose de diffé­rent ne ferait pas de mal. Sur terre battue, j’attends aussi de bonnes choses de Musetti, qui joue toujours bien à Paris. »