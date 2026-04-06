Récemment interrogé par le quotidien italien, le Corriere della Sera, Riccardo Piatti a abordé de nombreux sujets et, comme d’haitude, sans langue de bois.
Et après s’être montré très honnête avec Carlos Alcaraz concernant le récent achat de luxe de ce dernier et avoir désigné le successeur idéal de Darren Cahill pour accompagner Jannik Sinner, l’ancien entraîneur de ce dernier a cette fois évoqué le saison de terre battue et la domination du duo Alcaraz‐Sinner.
Et pour le technicien italien, il n’y a qu’un seul joueur capable de rivaliser avec eux : Alexander Zverev, à qui il a d’ailleurs donné un petit conseil.
« Alcaraz et Sinner sont d’un niveau supérieur aux autres : il leur suffit de peu de temps pour s’adapter. Alcaraz s’adapte plus facilement à la terre battue rouge, tandis que Jannik pourrait avoir besoin de plus de temps. Nous avons vu Alcaraz démarrer à plein régime, c’est maintenant Jannik qui tourne à plein régime. Ils ont tous deux Paris en ligne de mire : celui qui y arrivera le mieux l’emportera. Voyons comment Alcaraz va se remettre dans le droit chemin – et il le fera – et comment Sinner va gérer la préparation : son objectif est de remporter Roland‐Garros et, en chemin, Rome. Pour moi, le seul qui puisse inquiéter ces deux‐là sur terre battue, c’est Zverev. C’est un grand travailleur, mais il ne change jamais de point de vue : son père comme coach, ça lui convient, mais s’adjoindre les services d’un entraîneur qui lui dirait quelque chose de différent ne ferait pas de mal. Sur terre battue, j’attends aussi de bonnes choses de Musetti, qui joue toujours bien à Paris. »
Publié le lundi 6 avril 2026 à 16:16