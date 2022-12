Entraîneur de Novak Djokovic durant quelques semaines en 2005, Riccardo Piatti, qui est désor­mais tota­le­ment foca­lisé sur son académie depuis sa sépa­ra­tion avec Jannik Sinner en février dernier, a écrit une chro­nique pour le site Tennis Italiano où il dévoile quelques souhaits et prédic­tions pour 2023. Et visi­ble­ment, l’en­traî­neur trans­alpin voit très grand pour son ancien poulain serbe.

« Si je peux faire un voeu sous le sapin, un caprice personnel auquel je voudrais me livrer est de voir Novak Djokovic jouer et remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem en 2023. Vous pouvez aimer ou non Novak, mais des trois grands avec Nadal et Federer – dont il n’en reste plus que deux – c’est celui qui mérite le plus d’y arriver. Il a égale­ment montré toute sa classe lors des finales ATP à Turin, et j’en profite pour dire que je suis très content de la façon dont les choses se sont passées sur ce Masters. »