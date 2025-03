Au cours d’une discus­sion passion­nante entre Richard Gasquet, Adrian Mannarino et David Goffin en marge de la dernière édition de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, les trois hommes ont notam­ment évoqué la fin de carrière du Biterrois qui inter­viendra à Roland‐Garros (du 25 mai au 8 juin).

Et après une ques­tion du Belge à ce sujet, Richard n’a pas pu s’empêcher de faire un peu d’hu­mour en cas d’af­fron­te­ment entre eux deux.

David Goffin : « Quand est‐ce que tu t’es dit : ‘C’est bon, cette fois‐ci c’est la dernière, j’ar­rête.

Richard Gasquet : Quand t’es Français, t’as quand même envie de t’ar­rêter soit à Roland‐Garros soit à Bercy. Tu te dis que t’as quand même envie de finir sur un gros tournoi. Après, tu ne me mettras pas une branlée si je joue contre toi, tu feras un peu gaffe. Tu essaieras de ne pas trop me massa­crer.

Goffin : Je n’aime pas trop ces situa­tions.

Gasquet : Tu ne me mettras pas trois petits sets. »