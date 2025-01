Battu ce jeudi en huitièmes de finale à Montpellier pour sa dernière appa­ri­tion sur un tournoi qui lui est cher (trois fois vain­queur et né à quelques kilo­mètres), Richard Gasquet, qui réalise une sorte de tournée d’adieu avant de prendre sa retraite à Roland‐Garros, a fait passer un petit message aux orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 de Monte‐Carlo, qui aura lieu cette année du 6 au 13 avril.

Si on lit entre les lignes, le Biterrois se verrait bien rece­voir une petite invi­ta­tion sur un lieu forcé­ment marquant et symbo­lique pour lui, 20 ans après sa victoire mémo­rable face à Roger Federer.

« Je savais que quand j’ar­rê­te­rais, il y aurait quatre tour­nois qui me tien­draient à coeur : Montpellier, Marseille, Monte‐Carlo et Roland‐Garros. Le premier est passé. À Marseille, oui. Pour Monte‐Carlo, j’at­tends. Mais c’est dans quelque temps, encore. Je savais qu’il y avait ces quatre tour­nois qui seraient impor­tants. Marseille, c’est un tournoi qui me tient à coeur. Monaco, j’y ai vécu pas mal d’émo­tions. Et Roland‐Garros, forcé­ment. J’ai passé la première étape, à Montpellier. Je vais chérir les souve­nirs que j’ai ici et passer à la suite », a déclaré Gasquet chez nos confrères de L’Équipe.