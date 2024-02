Richard Gasquet et Gaël Monfils ne sont certai­ne­ment plus dans la forme de leur vie, mais conti­nuent de se battre et de prendre du plaisir sur le court.

Les deux joueurs ont reçu une invi­ta­tion pour jouer à Doha la semaine prochaine, et vont essayer de gagner quelques points qui pour­raient être précieux, notam­ment pour Gaël Monfils, qui se bat pour aller aux Jeux Olympiques cet été.

Une fin de carrière qui semble se rappro­cher pour les deux hommes, mais il ne faut pas oublier les carrières monu­men­tales qu’ils ont eu, comme le montre le top 10 des joueurs en acti­vité ayant remporté le plus de matches.

Grigor in good company… pic.twitter.com/eHudeSAgT9 — José Morgado (@josemorgado) February 16, 2024

Gasquet rentre dans le top 5, tandis que Monfils est 7e. Avec des joueurs tels que Djokovic, Nadal ou encore Murray à leurs côtés, les deux Français peuvent être fiers de ce qu’ils ont achevé.