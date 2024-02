Un mois et demi après avoir quitté le top 100 mondial pour la première fois depuis avril 2005, Richard Gasquet, 126e joueur mondial cette semaine, continue de s’ac­cro­cher et de prendre du plaisir sur le court.

Finaliste en Challenger la semaine dernière et vain­queur, ce mardi à Doha, de son premier match sur le circuit prin­cipal depuis août 2023 (battu par Andrey Rublev au 2e tour), l’an­cien 7e joueur mondial s’est confié chez nos confrères de Tennis Majors à propos de son niveau actuel alors qu’il aura 38 ans le 18 juin prochain.

« Je n’ai plus de marge sur qui que ce soit : il faut vrai­ment que je sois bien pour gagner. Avant, même à 60% je gagnais mes premiers tours mais aujourd’hui, si je ne suis pas à 110%, au taquet menta­le­ment et physi­que­ment, je ne gagne pas un seul match donc c’est ça qui est le plus diffi­cile. Mais j’ai bien joué la semaine dernière et ça m’a permis d’arriver ici (à Doha) en étant tout de suite à un bon niveau. »