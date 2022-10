Seulement battu par Félix Auger‐Aliassime, ce samedi en demi‐finale du tournoi d’Anvers après une belle bataille de 2h de jeu (6–7(2), 6–7(3)), Richard Gasquet est revenu chez nos confrères de L’Équipe sur sa très belle saison alors qu’il aura 37 ans en 2023.

Et lors­qu’on lui a demandé s’il se surpre­nait lui‐même à prendre encore autant de plaisir sur le court, le Biterrois a eu cette réponse : « Non, parce que je sais que j’aime ça. J’ai de la chance d’être capable de jouer comme ça à 36 ans. Je suis plus en forme que l’an dernier, plus en forme qu’il y a deux ans. Ça, je ne m’y atten­dais pas forcé­ment, par contre. Je pensais être fini… Je n’étais pas loin de l’écurie, mais là, ça va ! J’arrive à tenir de gros matchs. »