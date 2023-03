À bientôt 37 ans, Richard Gasquet n’a pas renoncé à son amour pour le tennis, et cela pour notre plus grand plaisir.

Engagé cette semaine sur le Challenger de Phoenix où il sera opposé au local Kovacevic ce vendredi en huitièmes de finale, le Biterrois, lors d’une inter­view accordée à l’ATP, a évoqué son magni­fique début de saison après avoir répondu aux propos élogieux d’Andy Murray.

« Mes meilleurs jours sont derrière moi, mais je continue à prendre du plaisir. Je me suis amélioré depuis l’année dernière, je joue mieux et je me sens bien physi­que­ment. J’espère qu’il en sera de même pour le reste de la saison et que j’aurai la chance de ne pas me blesser. J’ai bien commencé l’année. Nous verrons ce qui se passera. Je ne m’at­ten­dais pas à gagner un autre tournoi à 36 ans, c’était une sacrée surprise pour moi. Mais je sais que je suis encore capable de battre des joueurs du Top 10. Je l’ai fait l’année dernière et j’ai gagné cette année contre des joueurs du Top 20. Bien sûr, ce n’est pas facile, mais j’ai encore de la chance de jouer au tennis. »