Dans une longue inter­view accordée à L’Équipe dont il a été toujours très proche, Richard Gasquet a offi­cia­lisé la fin de sa carrière. Une retraite qui inter­viendra à Roland‐Garros en 2025. Une évidence pour ce cham­pion dont l’amour pour le tennis est total.

« Oui, et je vous annonce que j’ar­rê­terai à Roland‐Garros l’an prochain. Je pense que c’est le meilleur moment pour moi de le faire. C’est le meilleur tournoi pour le faire. C’est magni­fique, on a de la chance en étant fran­çais de pouvoir arrêter dans ce genre d’en­droits incroyables. Une fin, c’est toujours compliqué, tous les anciens grands joueurs me l’ont souvent dit, ce n’est pas facile de l’an­noncer. On ne sait jamais quand, comment, où… Là, en tout cas, ça coule de source. »