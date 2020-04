Mai 2014, c’est le numéro 40 avec un bel hommage à Björn Borg mais également un entretien avec Richard Gasquet, entretien qui prend tout son sens avec ce confinement où chaque champion désigne les meilleurs joueurs pour chaque coup.

Il y a beaucoup de joueurs qui disent de toi que tu as le plus beau revers à une main du circuit. Tu en penses quoi, personnellement et sans avoir peur de t’auto-congratuler ?

(Rires), Oh, je crois pas avoir un égo surdimensionné, mais oui, j’estime avoir le meilleur revers à une main du circuit. Vraiment. Après, il y a Federer qui a un chip complètement incroyable, meilleur que le mien. C’est là que le revers de Federer est énorme, il arrive à faire des chips, des lifts…Moi joue beaucoup en lift, alors que lui parvient à changer le rythme. Mais il y a d’autres joueur qui ont un très, très beau revers : Wawrinka, Almagro, Haas. Mais bon, moi, j’arrive quand même à trouver des angles, à mettre pas mal de vitesse à plat. Oui, Wawrinka a aussi un super revers. En tout cas c’est clair que je suis plus connu dans le monde entier par rapport à mon revers dans le monde enter que pour mes autres coups (rires).

Tu le sens toujours bien, ce revers, il n’y a pas un jour où les sensations sont moins bonnes ?

C’est rare. Franchement, c’est rare que je sente mal la balle de ce côté-là.