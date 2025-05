Alors que la fin de carrière de Richard Gasquet approche à grands pas (le Biterrois prendra sa retraite à l’issue de Roland‐Garros), nos confrères de L’Équipe l’ont inter­viewé pendant près de 15 minutes pour revenir sur son incroyable parcours.

Après avoir fait la une de Tennis Magazine à seule­ment 9 ans en 1996 et être devenu le plus jeune cham­pion des Petits AS à 12 ans en 1999, le Français a été contraint de grandir dans un climat de pres­sion et d’at­tente. Et forcé­ment, cela a été dur à gérer.

« C’est clair que c’était surréa­liste. L’histoire que j’ai pu avoir, cette attente‐là par rapport aux médias et au public, c’est parti­cu­lier. Est‐ce que cela a été un fardeau, un poids ? Oui. C’est clair que quand tu es jeune, que tu as 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 ans, tu a envie de grandir un peu plus dans l’ano­nymat, avec un peu moins de pres­sion sur les épaules parce que c’est là où tu te déve­loppes menta­le­ment et physi­que­ment. Tu essaies d’avoir le moins de stress possible et moi j’en avais quand même pas mal à cause de cette attente. »