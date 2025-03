Alors qu’il mettra un terme à sa carrière dans quelques semaines Roland‐Garros, Richard Gasquet s’est exprimé sur l’après Big 3 incarné par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner lors d’un repas filmé aux côtés de David Goffin et Adrian Mannarino à l’oc­ca­sion de la dernière édition de l’UTS.

Et pour le Biterrois, il sera très diffi­cile d’égaler Roger Federer et Rafael Nadal en termes d’aura.

« Alcaraz a quelque chose mais l’aura n’est pas encore au niveau de Federer. Ça se fait avec l’âge, le palmarès mais il faut du temps pour construire cela. Les deux, Federer et Nadal, ç fait quand même partie des plus grandes stars du sport. Sur les 20 dernière années, sur une dizaine de mecs, tu les cites avec Messi, Ronaldo, quelques basket­teurs, Usain Bolt mais après il y a Nadal et Federer. Est‐ce qu’un jour on dira Alcaraz et Sinner ? Certainement mais il faudra du temps. Le tennis ça ne suffit pas, il y a ce que tu fais en dehors qui tu es, ce que tu dégages, le jeu, la tech­nique… Federer, il avait tout. »