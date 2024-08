Richard Gasquet parle peu en général mais il a accepté d’être l’in­vité excep­tionnel du podcast des Légendes. C’est d’ailleurs le premier joueur de tennis de ce programme.

Le teaser donne le ton de cet entre­tien plutôt riche et Richie, sans en faire des tonnes, explique vrai­ment ce qui lui a collé à la peau.

Un épisode spécial Richard Gasquet vous attend dans le Podcast des Légendes ! Il revient sur ses débuts fulgu­rants, sa coha­bi­ta­tion avec le Big 3 et sa passion intacte pour le 🎾

« À l’ex­cep­tion de Murray, Wawrinka, Del Potro, on n’aura pas gagné de tour­nois du Grand Chelem et même si on a été dans le top 10, etc, c’est la phrase qui revient toujours me (nous) concer­nant et qui est très très dur. Moi, j’ai vécu encore pire car j’ai été comparé à Rafael Nadal quand j’étais jeune. Moi, on me dit : « Pourquoi tu n’as pas été Nadal ? » Les raccourcis sont rapides, les gens comprennent à peu près, mais pas tant que ça quand même… »