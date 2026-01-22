Selon nos infor­ma­tions, Richard Gasquet qui a accom­pagné derniè­re­ment l’es­poir Moïse Kouamé est devenu son coach offi­ciel puisque le Belge Philippe Dehaes ne fait plus partie du team.

Il était l’en­traî­neur du fran­çais depuis juillet de cette année.

Richard ne pourra être présent toute la saison. Il sera donc épaulé. Nous n’avons pas le nom de la personne qui va compléter sa mission.

Moïse qui est forte­ment aidé par la fédé­ra­tion entre donc dans une nouvelle ère. L’apport de « Richie » qui connait très bien le haut niveau va peut‐être lui permette de passer un cap.

Il est déjà certain que si Moise fait le « job », il sera sûre­ment invité à Roland‐Garros.

Après, le vrai problème est qu’il ne doit pas brûler les étapes d’au­tant que les joueurs fran­çais soutenus et présentés comme des futurs cham­pions ont été nombreux.

On pense à Rayane Roumane, Gianni Mina et plus récem­ment Gabriel Debru et on peut pas dire que malgré les moyens déployés, ils ont réussi une grande carrière.