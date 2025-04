Invité à revenir sur sa carrière pour Eurosport au cours d’une conver­sa­tion avec Nicolas Mahut, Arnaud Clément et Éric Deblicker, Richard Gasquet, après avoir évoqué le match le plus stres­sant de sa carrière et désigné le joueur le plus impres­sion­nant entre Federer, Nadal et Djokovic, a égale­ment parlé de son admi­ra­tion pour le joueur suisse.

« Complètement. Pour moi, le tennis, c’est Federer. La tech­nique prime sur beau­coup de choses, la beauté du sport. Quand on va voir du sport, c’est quand même pour les émotions, pour le spec­tacle. Nadal a ses qualités, Djokovic aussi mais la beauté du geste et le jeu qu’il pouvait avoir, pour moi, c’est lui le tennis. D’ailleurs c’est lui qui a procuré le plus d’émo­tions aux spec­ta­teurs et ce n’est pas pour rien. »