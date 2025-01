Au cours d’une belle inter­view réalisée par nos confères d’Eurosport, Richard Gasquet est longue­ment revenu sur sa carrière et ce qui lui avait manqué pour remporter le fameux titre du Grand Chelem.

S’il a rapi­de­ment compris que cela allait être diffi­cile, il a néan­moins tenté de l’ex­pli­quer en incluant ses compa­triote Jo‐Wilfried Tsonga et Gaël Monfils. Extraits.

Question : Jo‑Wilfried Tsonga et Gaël Monfils ont parlé des Grands Chelems juste­ment sur Youtube récem­ment. Ils se demandent ce qui leur a manqué pour gagner ces tournois‐là. Selon vous, il a manqué quoi ? Pour vous mais aussi pour cette géné­ra­tion de très bons joueurs français ?

Richard Gasquet : « Au fond, c’est facile le tennis. Ce n’est pas compliqué, ce qu’il faut, c’est être le meilleur. Qu’est‐ce qu’il a manqué ? Certainement des choses. Après, quoi exac­te­ment ? Ça peut être long à expli­quer. Je pense que j’ai eu du mal à gérer des choses, il y a eu pas mal de pres­sion sur mes épaules. De temps en temps, j’ai perdu un peu de temps parce que c’était dur à porter. Après, qu’est‐ce qu’il a manqué quand on était plus âgés ? Certainement des coups du tennis, un peu plus de physique de temps à autre, une meilleure récu­pé­ra­tion sur certains matches, un meilleur service pour moi. Plein de choses au final. »