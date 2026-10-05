Samedi dernier, Richard Gasquet a participé au tournoi d’exhibition organisé par Rafael Nadal pour les 10 ans de son académie à Majorque.
Et pour une fois, le Français n’avait pas à affronter l’Espagnol, puisqu’il faisait partie de son équipe aux côtés de Carlos Moya et David Ferrer, face à Andy Murray, Dominic Thiem, Marat Safin et Fabio Fognini.
« Rafa m’a battu 18 fois sur 18, ce n’est donc pas sur le court que j’ai les meilleurs souvenirs avec lui. Mais je suis très honoré qu’il ait fait appel à moi pour cette journée spéciale », a réagi « Richie » dans des propos relayés par L’Equipe.
A noter que l’équipe de Nadal et Gasquet s’est imposée 4 victoires à 3.
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 13:38