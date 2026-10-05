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Richard Gasquet : « Rafael Nadal m’a battu 18 fois sur 18, ce n’est donc pas sur le court que j’ai les meilleurs souve­nirs avec lui… »

Par
Baptiste Mulatier
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Samedi dernier, Richard Gasquet a parti­cipé au tournoi d’ex­hi­bi­tion orga­nisé par Rafael Nadal pour les 10 ans de son académie à Majorque. 

Et pour une fois, le Français n’avait pas à affronter l’Espagnol, puis­qu’il faisait partie de son équipe aux côtés de Carlos Moya et David Ferrer, face à Andy Murray, Dominic Thiem, Marat Safin et Fabio Fognini. 

« Rafa m’a battu 18 fois sur 18, ce n’est donc pas sur le court que j’ai les meilleurs souve­nirs avec lui. Mais je suis très honoré qu’il ait fait appel à moi pour cette journée spéciale », a réagi « Richie » dans des propos relayés par L’Equipe.

A noter que l’équipe de Nadal et Gasquet s’est imposée 4 victoires à 3. 

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 13:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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