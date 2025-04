Alors que la carrière de Richard Gasquet prendra fin dans moins de deux mois à l’oc­ca­sion de Roland‐Garros, nos confrères d’Eurosport ont dévoilé un extrait d’un enre­gis­tre­ment centré sur le joueur fran­çais, « Richard Gasquet, à coeur ouvert ».

Interrogé par Arnaud Clément sur le joueur le plus impres­sion­nant qu’il avait eu à affronter, le Biterrois, après avoir longue­ment hésité, a fina­le­ment désigné un certain espa­gnol sur terre battue.

👑 « Le niveau ultime ? Nadal sur terre battue quand il faisait très chaud »



« C’est telle­ment dur à comparer. C’est telle­ment irra­tionnel. De temps en temps, on est dans un monde où c’est telle­ment dur à dire. L’autre (Nadal), il a gagné 14 fois Roland‐Garros, tu n’ar­rives plus à réflé­chir. L’autre (Djokovic), il a gagné 24 Grands Chelems. Federer il prenait la balle en demi‐volée toute la journée donc je n’ar­rive plus à réflé­chir. Après, oui, le niveau ultime, Nadal sur terre battue quand il faisait très chaud. Tu vois que la belle rebon­dis­sait à 10 mètres, c’était la folie. C’était une balle d’une puis­sance inouïe. Je dirais lui, je dirais vrai­ment Nadal sur terre quand il fait chaud. D’ailleurs, il a perdu deux ou trois fois peut‐être (quatre en réalité, ndlr). »