Nous sommes en mai 2009 et Richard Gasquet fait la une des médias spor­tifs du monde entier après un contrôle positif à la cocaïne. Le défer­le­ment est brutal mais parmi la masse de réac­tions, majo­ri­tai­re­ment néga­tives, le Français voit Rafael Nadal le soutenir publiquement.

Un soutien de poids à propos duquel il est revenu au cours d’une discus­sion pour Eurosport avec Arnaud Clément, Nicolas Mahut et Éric Deblicker.

« Il a 15 jours de plus que moi, je le connais depuis tout jeune, on s’est joué aux Petits As, on a fait toute notre carrière ensemble. Et, oui, à un moment où je n’étais pas très, très bien, en 2009, il m’a vrai­ment soutenu et publi­que­ment. C’était quelque chose qui était énorme pour moi dans un moment où j’étais au fond du gouffre, je pouvais diffi­ci­le­ment être plus mal, et il a été là et ça m’a donné l’énergie et m’a fait plaisir qu’un mec comme lui ait fait ce geste‐là. Cela signi­fiait beau­coup pour moi. »