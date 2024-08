Si les joueurs, qui savent mieux que quiconque ce que les contrôles anti­do­page repré­sentent comme contraintes sont pour la plupart très critiques envers le cas de Sinner, c’est un peu moins le cas des profes­sion­nels de la lutte antidopage.

En effet, le profes­seur ayant enquêté sur le cas de l’Italien a expliqué que la quan­tité de clos­tébol retrouvée dans les échan­tillons était trop faible pour avoir un effet quel­conque.

Et concer­nant le vitesse de réso­lu­tion de cette affaire et la non‐suspension de Jannik Sinner, Richard Ings, qui a été respon­sable du programme anti­do­page de l’ATP entre 2001 et 2005 s’est exprimé en expli­quant qu’a­près avoir vu les éléments de l’en­quête, tout était pour lui correct et fait dans les règles.

« J’ai lu la déci­sion et les règles ont été respec­tées à la lettre. Sinner a été suspendu provi­soi­re­ment. Ses avocats ont déposé un recours le jour même pour obtenir la levée urgente de la suspen­sion provi­soire sur la base de preuves démon­trant qu’il n’avait commis aucune faute. Une audience accé­lérée dans de tels cas est une carac­té­ris­tique des règles. Un arbitre a entendu l’appel et a rendu sa déci­sion de lever la suspen­sion. Aucune annonce ne peut être faite en vertu des règles actuelles jusqu’à ce que l’af­faire soit entendue en détail par un tribunal. Il peut donc jouer. Le tribunal a examiné l’ensemble des preuves et a conclu que Sinner n’avait commis aucune faute. Aucune suspen­sion n’a donc été prononcée. »