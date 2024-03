Désormais connu pour son rôle de direc­teur de l’ATP 500 de Rotterdam, Richard Krajicek s’est surtout fait connaître pour sa très belle carrière de joueur avec ses 17 trophées, sa 4e place mondial et son sacre à Wimbledon en 1996.

Récemment inter­rogé par le site Stats Perform, le Néerlandais, inter­rogé sur le fameux débat du meilleur joueur de tous les temps (ou GOAT en anglais), s’est prononcé en faveur de Novak Djokovic.

« Pour moi, c’est le meilleur joueur de tous les temps. Il a remporté tous les tour­nois du Gand Chelem au moins trois fois. Il a gagné 24 Grands Chelems et il a égale­ment déjà remporté quatre Grands Chelems d’af­filée. Ce sont des statis­tiques incroyables. Il a été numéro un pendant plus de 400 semaines, et je pense que Federer est le suivant avec environ 310 semaines. Pour moi, même si Roger Federer et Rafael Nadal sont des joueurs incroyables, Novak Djokovic est juste un peu plus haut. »