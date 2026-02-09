Ancien 4e joueur mondial, vain­queur de Wimbledon en 1996 et désor­mais direc­teur de l’ATP 500 de Rotterdam, qui a juste­ment débuté ce lundi, Richard Krajicek était l’in­vité de la dernière émis­sion du podcast de Greg Rusedski, Off Court with Greg.

Invité à s’ex­primer sur les prin­ci­pales diffé­rences entre le tennis de son époque et celui d’au­jourd’hui dominé par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Néerlandais a expliqué qu’il aime­rait voir un peu plus de variétés et de services‐volées.

« La seule chose qui me manque un peu, c’est que plus personne ne monte vrai­ment au filet. Je veux dire, Stefanos Tsitsipas le faisait un peu, et je continue de croire que c’est la meilleure façon de jouer contre ces grands joueurs. Il faut briser leur rythme. Je perdrais peut‐être 10 fois sur 10 contre Alcaraz et Sinner, mais j’irais tout le temps au filet. C’était mon jeu de toute façon, mais depuis la ligne de fond, vous ne pouvez pas les battre. Ils sont tout simple­ment trop bons. Ça me manque parfois… avec des joueurs qui perdent telle­ment de fois de la même manière. Et peut‐être que je me trompe complè­te­ment et qu’ils feraient de magni­fiques retours et passings . »