Ancien 4e joueur mondial, vainqueur de Wimbledon en 1996 et désormais directeur de l’ATP 500 de Rotterdam, qui a justement débuté ce lundi, Richard Krajicek était l’invité de la dernière émission du podcast de Greg Rusedski, Off Court with Greg.
Invité à s’exprimer sur les principales différences entre le tennis de son époque et celui d’aujourd’hui dominé par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Néerlandais a expliqué qu’il aimerait voir un peu plus de variétés et de services‐volées.
« La seule chose qui me manque un peu, c’est que plus personne ne monte vraiment au filet. Je veux dire, Stefanos Tsitsipas le faisait un peu, et je continue de croire que c’est la meilleure façon de jouer contre ces grands joueurs. Il faut briser leur rythme. Je perdrais peut‐être 10 fois sur 10 contre Alcaraz et Sinner, mais j’irais tout le temps au filet. C’était mon jeu de toute façon, mais depuis la ligne de fond, vous ne pouvez pas les battre. Ils sont tout simplement trop bons. Ça me manque parfois… avec des joueurs qui perdent tellement de fois de la même manière. Et peut‐être que je me trompe complètement et qu’ils feraient de magnifiques retours et passings . »
Publié le lundi 9 février 2026 à 19:45