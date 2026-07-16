Interviewé par nos confrères de Tennis 365 sur la blessure de Carlos Alcaraz, absent depuis le 15 avril dernier mais dont le retour se précise de plus en plus, Richard Krajicek, ex‐4e mondial, vainqueur de Wimbledon en 1996 et actuel directeur du tournoi de Rotterdam, a invité tout le monde à la prudence.
« On n’a pas eu beaucoup d’informations. Ce sont des blessures bien plus graves — ces blessures au poignet ou au coude. J’ai moi‐même eu une blessure au coude. C’est vraiment difficile de repartir à zéro quand on recommence à jouer après ce genre de blessure. Du coup, on y va petit à petit… Il faut y aller étape par étape. Alors oui, ça prend un peu de temps, mais il est jeune, et je pense qu’il a une bonne capacité de récupération. Je ne m’inquiète pas de savoir s’il va jouer, ni s’il va retrouver toute sa forme. Mais la question est de savoir quand. Est‐ce que ce sera sur les courts en dur lors de la tournée américaine ? Est‐ce que ce sera en salle ? Mais je pense que ce sera cette année. »
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 14:38