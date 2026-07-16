Interviewé par nos confrères de Tennis 365 sur la bles­sure de Carlos Alcaraz, absent depuis le 15 avril dernier mais dont le retour se précise de plus en plus, Richard Krajicek, ex‐4e mondial, vain­queur de Wimbledon en 1996 et actuel direc­teur du tournoi de Rotterdam, a invité tout le monde à la prudence.

« On n’a pas eu beau­coup d’informations. Ce sont des bles­sures bien plus graves — ces bles­sures au poignet ou au coude. J’ai moi‐même eu une bles­sure au coude. C’est vrai­ment diffi­cile de repartir à zéro quand on recom­mence à jouer après ce genre de bles­sure. Du coup, on y va petit à petit… Il faut y aller étape par étape. Alors oui, ça prend un peu de temps, mais il est jeune, et je pense qu’il a une bonne capa­cité de récu­pé­ra­tion. Je ne m’inquiète pas de savoir s’il va jouer, ni s’il va retrouver toute sa forme. Mais la ques­tion est de savoir quand. Est‐ce que ce sera sur les courts en dur lors de la tournée améri­caine ? Est‐ce que ce sera en salle ? Mais je pense que ce sera cette année. »