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Richard Krajicek prévient tout le monde sur Carlos Alcaraz : « J’ai moi‐même eu une bles­sure simi­laire. Et c’est vrai­ment diffi­cile de repartir à zéro quand on recom­mence à jouer »

Par
Thomas S
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Interviewé par nos confrères de Tennis 365 sur la bles­sure de Carlos Alcaraz, absent depuis le 15 avril dernier mais dont le retour se précise de plus en plus, Richard Krajicek, ex‐4e mondial, vain­queur de Wimbledon en 1996 et actuel direc­teur du tournoi de Rotterdam, a invité tout le monde à la prudence.

« On n’a pas eu beau­coup d’informations. Ce sont des bles­sures bien plus graves — ces bles­sures au poignet ou au coude. J’ai moi‐même eu une bles­sure au coude. C’est vrai­ment diffi­cile de repartir à zéro quand on recom­mence à jouer après ce genre de bles­sure. Du coup, on y va petit à petit… Il faut y aller étape par étape. Alors oui, ça prend un peu de temps, mais il est jeune, et je pense qu’il a une bonne capa­cité de récu­pé­ra­tion. Je ne m’inquiète pas de savoir s’il va jouer, ni s’il va retrouver toute sa forme. Mais la ques­tion est de savoir quand. Est‐ce que ce sera sur les courts en dur lors de la tournée améri­caine ? Est‐ce que ce sera en salle ? Mais je pense que ce sera cette année. »

Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 14:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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