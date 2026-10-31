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Rick Macci, à propos de Carlos Alcaraz : « C’est du jamais vu dans le tennis »

Par
Baptiste Mulatier
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Ancien forma­teur des sœurs Williams, Rick Macci a récem­ment accordé une inter­view à Tennis Papers.

Le célèbre coach améri­cain a notam­ment exprimé toute son admi­ra­tion pour ce que réalise Carlos Alcaraz.

« Alcaraz est un talent géné­ra­tionnel. Je l’avais prédit quand il avait 17 ans. S’il ne se blesse pas, je pense qu’il peut devenir un phéno­mène histo­rique. Le magi­cien espa­gnol se dirige vers les sommets. C’est du jamais vu dans le tennis. C’est un formi­dable exemple à suivre pour tous les enfants car il possède un jeu très complet. Il apprécie la compé­ti­tion. Sur le court, il sourit, danse et se déplace avec enthou­siasme. J’adore regarder Alcaraz car c’est un modèle incroyable, et j’espère que tous les joueurs s’inspireront de lui et que les entraî­neurs tente­ront d’atteindre autant de succès que ceux qu’il a remportés dès son plus jeune âge. »

Publié le samedi 31 octobre 2026 à 14:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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