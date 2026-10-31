Ancien formateur des sœurs Williams, Rick Macci a récemment accordé une interview à Tennis Papers.
Le célèbre coach américain a notamment exprimé toute son admiration pour ce que réalise Carlos Alcaraz.
« Alcaraz est un talent générationnel. Je l’avais prédit quand il avait 17 ans. S’il ne se blesse pas, je pense qu’il peut devenir un phénomène historique. Le magicien espagnol se dirige vers les sommets. C’est du jamais vu dans le tennis. C’est un formidable exemple à suivre pour tous les enfants car il possède un jeu très complet. Il apprécie la compétition. Sur le court, il sourit, danse et se déplace avec enthousiasme. J’adore regarder Alcaraz car c’est un modèle incroyable, et j’espère que tous les joueurs s’inspireront de lui et que les entraîneurs tenteront d’atteindre autant de succès que ceux qu’il a remportés dès son plus jeune âge. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.