Ancien forma­teur des sœurs Williams, Rick Macci a récem­ment accordé une inter­view à Tennis Papers.

Le célèbre coach améri­cain a notam­ment exprimé toute son admi­ra­tion pour ce que réalise Carlos Alcaraz.

« Alcaraz est un talent géné­ra­tionnel. Je l’avais prédit quand il avait 17 ans. S’il ne se blesse pas, je pense qu’il peut devenir un phéno­mène histo­rique. Le magi­cien espa­gnol se dirige vers les sommets. C’est du jamais vu dans le tennis. C’est un formi­dable exemple à suivre pour tous les enfants car il possède un jeu très complet. Il apprécie la compé­ti­tion. Sur le court, il sourit, danse et se déplace avec enthou­siasme. J’adore regarder Alcaraz car c’est un modèle incroyable, et j’espère que tous les joueurs s’inspireront de lui et que les entraî­neurs tente­ront d’atteindre autant de succès que ceux qu’il a remportés dès son plus jeune âge. »