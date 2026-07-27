Rick Macci n’a jamais eu sa langue dans sa poche et se montre parti­cu­liè­re­ment actif sur les réseaux sociaux ces derniers temps.

L’ancien entraî­neur de renom a publié ce matin un message sur son compte X à desti­na­tion de ceux qui criti­quaient, il y a encore quelques mois, la domi­na­tion exercée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sur le circuit. Désormais privé de l’Espagnol, le circuit voit l’Italien enchaîner les titres presque sans partage.

The best thing that has happened to tennis the past 4 years is Alcaraz and Sinner. Many people chir­ping that it was bad that 2 gene­ra­tional talents were so domi­nate and the rest of the tour was in the rear view mirror. Now with Carlos out how did it feel ? Always remember to… — Rick Macci (@RickMacci) July 27, 2026

« La meilleure chose qui soit arrivée au tennis ces 4 dernières années, ce sont Alcaraz et Sinner. Beaucoup de gens qui piaillaient que c’était mauvais que 2 talents géné­ra­tion­nels soient si domi­nants et que le reste du circuit soit relégué au rétro­vi­seur. Maintenant, avec Carlos hors jeu, comment ça vous a fait sentir ? N’oubliez jamais d’ap­pré­cier ce que vous avez plutôt que ce que vous n’avez pas. » a déclaré Rick Macci.

À travers ce message, l’Américain a voulu rappeler une idée simple : il est impor­tant de savoir appré­cier une riva­lité excep­tion­nelle lors­qu’elle existe, plutôt que de regretter son absence une fois qu’elle a disparu. Une réflexion qui résonne parti­cu­liè­re­ment alors que le tennis masculin attend avec impa­tience le retour de Carlos Alcaraz.