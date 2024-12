En ce moment, le jeu consiste à savoir ce que peut améliorer Carlos Alcaraz pour devenir encore plus fort.

C’est un sacré casse tête car l’Espagnol a déjà l’en­semble de la palette d’un très grand joueur.

Mais il est vrai qu’il y a un compar­ti­ment où il manque certai­ne­ment de régu­la­rité. C’est l’ana­lyse produite par Rick Macci.

If his % on the first serve get Better and his spots get like Federer look for the Spanish Magician by year end will regain the Pole posi­tion. @carlosalcaraz