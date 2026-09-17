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Rick Macci : « Alcaraz et Sinner doivent faire de longues pauses, non pas parce qu’ils le veulent, mais parce qu’ils y sont contraints »

Par
Antoine Touchard
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Rick Macci ne manque jamais une occa­sion de s’exprimer sur son compte X à propos de l’actualité du tennis.

Une fois n’est pas coutume, ce jeudi, le célèbre entraî­neur améri­cain s’est emparé de son télé­phone pour publier un message concer­nant Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Les deux cham­pions ont récem­ment expliqué vouloir s’accorder, à l’avenir, des périodes de repos plus longues afin de préserver leur fraî­cheur physique et mentale face à un calen­drier parti­cu­liè­re­ment exigeant.

Une déci­sion tota­le­ment approuvée par l’ancien entraî­neur des sœurs Williams, qui estime même qu’une gestion intel­li­gente du calen­drier sera l’une des clés de leur longé­vité au plus haut niveau.

« Alcaraz et Sinner doivent prendre des pauses prolon­gées, non pas parce qu’ils le veulent, mais parce qu’ils y sont obligés. Le calen­drier est plus tendu que la plupart des cordages de raquettes, et ces deux gars se déplacent avec une violence comme on n’en a encore jamais vu dans ce sport. Le jeu est devenu une sorte de flipper survitaminé.Les bles­sures sont à un niveau record. Eux et leurs équipes savent comment cela fonc­tionne, donc la gestion du calen­drier et la capa­cité à faire les bons choix seront les facteurs clés de leur longé­vité » a déclaré Rick Macci.

Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 17:19

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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