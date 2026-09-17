Rick Macci ne manque jamais une occasion de s’exprimer sur son compte X à propos de l’actualité du tennis.
Une fois n’est pas coutume, ce jeudi, le célèbre entraîneur américain s’est emparé de son téléphone pour publier un message concernant Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Les deux champions ont récemment expliqué vouloir s’accorder, à l’avenir, des périodes de repos plus longues afin de préserver leur fraîcheur physique et mentale face à un calendrier particulièrement exigeant.
Une décision totalement approuvée par l’ancien entraîneur des sœurs Williams, qui estime même qu’une gestion intelligente du calendrier sera l’une des clés de leur longévité au plus haut niveau.
« Alcaraz et Sinner doivent prendre des pauses prolongées, non pas parce qu’ils le veulent, mais parce qu’ils y sont obligés. Le calendrier est plus tendu que la plupart des cordages de raquettes, et ces deux gars se déplacent avec une violence comme on n’en a encore jamais vu dans ce sport. Le jeu est devenu une sorte de flipper survitaminé.Les blessures sont à un niveau record. Eux et leurs équipes savent comment cela fonctionne, donc la gestion du calendrier et la capacité à faire les bons choix seront les facteurs clés de leur longévité » a déclaré Rick Macci.
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 17:19