Rick Macci ne manque jamais une occa­sion de s’exprimer sur son compte X à propos de l’actualité du tennis.

Une fois n’est pas coutume, ce jeudi, le célèbre entraî­neur améri­cain s’est emparé de son télé­phone pour publier un message concer­nant Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Les deux cham­pions ont récem­ment expliqué vouloir s’accorder, à l’avenir, des périodes de repos plus longues afin de préserver leur fraî­cheur physique et mentale face à un calen­drier parti­cu­liè­re­ment exigeant.

Une déci­sion tota­le­ment approuvée par l’ancien entraî­neur des sœurs Williams, qui estime même qu’une gestion intel­li­gente du calen­drier sera l’une des clés de leur longé­vité au plus haut niveau.

Alcaraz and Sinner Need to take extended breaks not because they want to it is because they have to. The calendar is tighter than most racquets are strung and both these guys move so violently like sport has never ever seen. The game is advanced pinball on steroids. Injuuries at… — Rick Macci (@RickMacci) September 16, 2026

« Alcaraz et Sinner doivent prendre des pauses prolon­gées, non pas parce qu’ils le veulent, mais parce qu’ils y sont obligés. Le calen­drier est plus tendu que la plupart des cordages de raquettes, et ces deux gars se déplacent avec une violence comme on n’en a encore jamais vu dans ce sport. Le jeu est devenu une sorte de flipper survitaminé.Les bles­sures sont à un niveau record. Eux et leurs équipes savent comment cela fonc­tionne, donc la gestion du calen­drier et la capa­cité à faire les bons choix seront les facteurs clés de leur longé­vité » a déclaré Rick Macci.